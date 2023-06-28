С 1 июля будет повышено транспортное пособие людям с инвалидностью

"Я удовлетворена тем, что нам удалось увеличить транспортное пособие для людей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Мобильность чрезвычайно важна для нормальной повседневной социальной жизни, чтобы добираться туда, куда человеку нужно. Это пособие является существенной дополнительной финансовой поддержкой и может быть использовано для покрытия расходов как на общественный, так и на частный транспорт", - заявила министр благосостояния Эвика Силиня.