Кому и как повысят пенсии и пособия

В связи с новыми размерами порогов минимального дохода увеличатся государственное пособие по социальному обеспечению, минимальные пенсии по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Если политики в очередной раз не изменят законы в целях экономии бюджета, то вполне вероятно, что уровни минимальных доходов будут меняться раз в год, и тогда очередное повышение минимальных пенсий ожидается уже в начале следующего года.

С 1 июля текущего года вступают в силу новые размеры порогов минимального дохода. Они касаются всех минимальных пособий - размера государственного социального пособия, минимальной пенсии по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пособия по социальной помощи.

По расчетам Министерства благосостояния, увеличение этих сумм положительно скажется на 100 тыс. жителей. Нижний порог минимального дохода будет не ниже 20% от медианы доходов.

Эти показатели будут пересматриваться ежегодно. Величины порогов минимального дохода, установленные для разных социальных групп, различны, и к ним применяются разные коэффициенты, а их размер различается в зависимости от присвоенной лицу группы инвалидности и от того, работает ли инвалид.

Предполагается, что базой для начисления минимальной пенсии по старости и пенсии по инвалидности будут 25% медианного дохода, а для лиц с инвалидностью с детства - 30%.

Министр благосостояния Эвика Силиня отметила, что отныне пороги минимального дохода будут меняться каждый год. Ранее закон предусматривал, что эти показатели должны пересматриваться лишь раз в три года, но под давлением со стороны социальных партнеров и омбудсмена правительство изменило закон, чтобы более справедливо пересматривать минимальный доход.