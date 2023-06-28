Ажиотаж с солнечными панелями утих. Каковы первые итоги?

К середине июня общее количество микрогенераторов, подключенных к инфраструктуре AS Sadales tīkls, достигло 15 тысяч, а их общая мощность уже превысила 120 мегаватт (МВт). С этой мощностью в солнечный летний день можно произвести количество электроэнергии, соответствующее 15% от общего среднесуточного потребления электроэнергии в Латвии.

Больше всего микрогенераторов установлено в Риге и Рижском регионе, что обусловлено плотностью застройки и платежеспособностью населения. "Более умеренные темпы развития микрогенерации по сравнению с прошлым годом можно объяснить несколькими факторами, но самым важным является падение рыночной цены на электроэнергию", - заявил председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс.

"В силу геополитических условий она достигла в прошлом году небывалых рекордов и стала одним из главных катализаторов развития микрогенерации. Это также естественный процесс - после пиков темпы нормализуются, в то же время следует подчеркнуть, что количество микрогенераторов в Латвии по-прежнему растет очень быстро - к середине 2023 года к инфраструктуре Sadales tīkls ежедневно будет подключаться в среднем 20 новых микрогенераторов", - сказал он, добавив, что таких темпов позволило достичь наличие государственной поддержки.

На сегодняшний день при поддержке Инструмента аукциона квот на выбросы (EKII) реализовано 6 369 проектов общей мощностью 49 697 киловатт (кВт). Затраты на установку ветряных электростанций составили 50,3 млн евро, в том числе 20,7 млн евро или 41% финансирует EKII.

"Также большое значение имеет полностью оцифрованный процесс подключения микрогенератора, что обеспечивает возможность согласования монтажа оборудования с Sadales tīkls в среднем за два рабочих дня, иногда это вопрос нескольких часов", - отметил Янсонс. Он прогнозирует, что к концу этого года общее количество микрогенераторов, подключенных к Sadales tīkls, может составить 18-20 тысяч.