Видео ⟩ В самолет с пассажирами ударила молния

На видео, опубликованном в социальных сетях, запечатлены невероятные кадры самолета American Eagle, попавшего в центр сильной грозы в Арканзасе 25 июня. Пилоту удалось посадить воздушное судно, несмотря на сложные погодные условия, но из-за шторма самолет с пассажирами не пропустили прямо к воротам аэропорта, пишет Unilad.

Однако в самолет, который терпеливо ожидал на аэродроме, пока пройдет гроза, невероятным образом ударила молния. Ужасающий момент запечатлел фотограф Джейсон Уильям Хамм, который за несколько секунд до роковой вспышки увидел, как еще одна молния неожиданно ударила совсем рядом с воздушным судном. Хотя мужчина думал, что упустил возможность запечатлеть невероятное событие, его тут же ждал еще один шанс, когда мощная молния ударила в самолет, полный пассажиров.

Пугающая ситуация вызвала большой страх у свидетелей, но после удара молнии самолету все же удалось успешно добраться до ворот аэропорта. Оказалось, что пассажиры отделались лишь легким испугом, и, на удивление, серьезных проблем с самолетом тоже не было.