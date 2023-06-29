Фото ⟩ На болотах найдено гнездо с двумя редкими орлятами

Беркут (лат. Aquila chrysaetos) - одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных, самый крупный орел. Для Латвии - это одна из редких птиц, но в последние десятилетия их численность значительно возросла. В Латвии гнездится около десяти пар беркутов.

Эти орлы ведут оседлый образ жизни, строят гнезда на старых деревьях, питаются птицами и млекопитающими среднего размера, обитающими на болотах, а зимой поедают мертвых животных.

Птенцы были окольцованы цветными алюминиевыми кольцами, которые позволяют определить происхождение птиц на расстоянии.

Veicot klinšu ērgļu monitoringu, Latvijas austrumu daļas purvos "Latvijas valsts mežu" (LVM) vides eksperti konstatējuši vairākas apdzīvotas ligzdas un vienā no ligzdām tika novēroti divi jauni ērgļi, kas ir rets gadījums, informē LVM. pic.twitter.com/Usli9ZiAXU — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 29, 2023