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Фото ⟩ На болотах найдено гнездо с двумя редкими орлятами

rus.tvnet.lv
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Фото: lvm.lv

Во время мониторинга беркутов специалисты по охране окружающей среды Latvijas valsts meži (LVM) обнаружили несколько жилых гнезд на болотах восточной части Латвии, в одном из гнезд были замечены два молодых орла, что является редким явлением, сообщили в LVM.

Беркут (лат. Aquila chrysaetos) - одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных, самый крупный орел. Для Латвии - это одна из редких птиц, но в последние десятилетия их численность значительно возросла. В Латвии гнездится около десяти пар беркутов.

Эти орлы ведут оседлый образ жизни, строят гнезда на старых деревьях, питаются птицами и млекопитающими среднего размера, обитающими на болотах, а зимой поедают мертвых животных.

Птенцы были окольцованы цветными алюминиевыми кольцами, которые позволяют определить происхождение птиц на расстоянии.

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