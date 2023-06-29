С 1 ноября въезд в Юрмалу может стоить 3 евро

На заседании думы были утверждены обязательные правила по въезду транспортных средств в зону особого режима на административной территории города Юрмалы, которые вступят в силу 1 ноября, если их утвердит Министерство охраны среды и регионального развития.

Целью правил является снижение интенсивности движения транспортных средств на территории Юрмалы и мотивация водителей к использованию более экологически чистых видов транспорта.

Правила также предусматривают возможность приобретения пропуска на более длительный срок, например, проездной на семь дней будет стоить 10 евро, на 30 дней - 31 евро, на целый год или 365 дней - 180 евро.

Для работников компаний определенных отраслей, многодетных семей, лиц, получающих образование в Юрмале, работников бюджетного учреждения Юрмальского самоуправления и других предусмотрены скидки от 30% до 90%.

Полученные от уплаты сбора средства зачисляются в основной бюджет самоуправления и направляются на создание благоприятной среды для развития туризма и курортного дела, охрану окружающей среды, охрану памятников культуры, а также обеспечение общественного порядка и безопасности, как указано в аннотации к обязательным правилам.

На заседании думы была оглашена информация о доходах от платы за въезд. В прошлом году въездная пошлина принесла в городской бюджет 2,9 млн евро, а также 1,5 млн евро составили штрафы за не приобретенные пропуска.

Как сообщалось, Юрмальская дума пыталась установить въездную плату на весь год с 1 апреля 2022 года, но министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс подписал приказ о приостановке обязательных правил Юрмальской думы.

По заявлению Юрмальской думы в мае 2022 года Конституционный суд возбудил дело, в рамках которого рассматривает заявление думы, оспаривающее решение Плешса.