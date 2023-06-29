Минюст: для должников по алиментам нужны еще более строгие ограничения

В Министерстве юстиции агентству LETA сообщили, что сегодня Либиня-Эгнере ознакомилась с работой учреждения и встретилась с его директором Эдгаром Лицитисом. В ходе встречи обсуждались текущие вопросы в сфере политики алиментов, в том числе действующие механизмы мотивации должников к исполнению своих обязательств, а также погашение долгов перед фондов.

В ходе встречи министр приветствовала меры, реализованные фондом в последние годы, например, запрет должникам на азартные игры и управление транспортными средствами и плавсредствами, а также другие ограничения.

По данным Фонда гарантий средств на содержание, общая сумма задолженности неплательщиков алиментов перед государством превышает 527 млн евро.

В ходе встречи стороны согласились, что следует изыскивать новые механизмы для обеспечения того, чтобы должник не уклонялся преднамеренно от выплаты алиментов, а брал на себя ответственность за своих детей.

Министр юстиции подчеркнула, что все дети имеют право на полноценные условия жизни, и их обеспечение - это прежде всего обязанность родителей. Поэтому мы как общество должны сделать все необходимое для предотвращения невыплаты алиментов, ведь родители, не выплачивающие алименты на своих несовершеннолетних детей, фактически их грабят.

В ходе встречи обе стороны обсудили находящиеся на рассмотрении в Сейме поправки к закону о Фонде гарантий средств на содержание.

Предусматривается ввести запрет должнику на цессию своих требований, а также уточнено, что ограничения применяются и после того, как выплата алиментов из фонда закончена, но у должника не погашена задолженность перед фондом.