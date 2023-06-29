Космолет Virgin Galactic успешно доставил "туристов" в космос

Компания космического туризма Virgin Galactic, созданная в 2004 году британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном, успешно совершила свой первый коммерческий суборбитальный полет.
На борту космолета находятся шесть членов экипажа - двое американцев и четыре итальянца.
Пассажиры самолета могли на несколько минут ощутить невесомость, а также могли своими глазами увидеть, что Земля круглая.
Как сообщает BBC, в прошлом месяце космолет Virgin Galactic вновь начал эксплуатироваться после почти двухлетнего перерыва.
Транспортное средство с двумя пилотами и четырьмя пассажирами взлетело высоко над пустыней Нью-Мексико в США.
Отмечается, что это последний испытательный полет машины перед долгожданным дебютом компании в отрасли коммерческой космонавтики.
Virgin Galactic продала более 800 билетов людям, желающим подняться более чем на 80 км над Землей.
Полеты рассчитаны на то, чтобы подарить пассажирам вид из космоса и позволить им на несколько минут ощутить невесомость. Они стоят 411 000 евро за человека.
Видео: полет космолета Virgin Galactic
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