Космолет Virgin Galactic успешно доставил "туристов" в космос

На борту космолета находятся шесть членов экипажа - двое американцев и четыре итальянца.

Пассажиры самолета могли на несколько минут ощутить невесомость, а также могли своими глазами увидеть, что Земля круглая.

Как сообщает BBC, в прошлом месяце космолет Virgin Galactic вновь начал эксплуатироваться после почти двухлетнего перерыва.

Транспортное средство с двумя пилотами и четырьмя пассажирами взлетело высоко над пустыней Нью-Мексико в США.

Отмечается, что это последний испытательный полет машины перед долгожданным дебютом компании в отрасли коммерческой космонавтики.

Virgin Galactic продала более 800 билетов людям, желающим подняться более чем на 80 км над Землей.

Полеты рассчитаны на то, чтобы подарить пассажирам вид из космоса и позволить им на несколько минут ощутить невесомость. Они стоят 411 000 евро за человека.

Видео: полет космолета Virgin Galactic