Телескоп "Евклид" отправился в космос на поиски темной материи и энергии

Темная энергия, в свою очередь, согласно существующей теории, расталкивает галактики в стороны, заставляя вселенную все быстрее расширяться. Считается, что вселенная на 95% состоит из этой темной энергии.

"Загадки, которые мы надеемся решить, имеют фундаментальный характер, – говорит один из научных координаторов проекта "Евклид", профессор Лаборатории космических исследований Малларда Том Китчинг. – Верны ли наши модели вселенной? Что есть темная энергия? Это энергия вакуума, энергия виртуальных частиц, возникающих ниоткуда и пропадающих в никуда в открытом космосе? Или новое поле частиц, о существовании которого мы не подозревали? Или, быть может, общая теория относительности Эйнштейна".

Один телескоп хорошо, а два — лучше

Чтобы "Евклиду" было не так одиноко в открытом космосе, (если не считать, конечно, телескоп "Джеймс Уэбб", NASA планирует в мае 2027 года отправить ему в помощь другой космический телескоп – "Роман", названный в честь американского астронома, одной из первых женщин-руководительниц NASA Нэнси Грейс Роман, которую часто называют матерью телескопа "Хаббл".

Поскольку ученые и через 25 лет после открытия, что вселенная расширяется с ускорением, не могут решить загадку, вызвано ли это присутствием дополнительного вида энергии, или же они недостаточно понимают работу уже известных сил, они решили сделать ставку не на один, а сразу на два телескопа, которые проверят обе теории.