Казакс: в этом году экономика Латвии будет вялой

Латвийская экономика в этом году будет вялой, заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.
Комментируя пересмотренный Банком Латвии прогноз экономического роста на 2023 год, Казакс заявил, что прогноз был пересмотрен, поскольку начало года оказалось не таким плохим, как ожидалось ранее.
Однако пересмотренный прогноз не означает, что в Латвии будет быстрый рост - латвийская экономика в целом в этом году будет вялой.
Следующий год выглядит более обнадеживающим, поскольку ожидается восстановление экспорта и рост внутреннего спроса. При этом важно, не случится ли в этом году каких-либо новых потрясений.
По словам Казакса, необходимо принять меры, способствующие экономической трансформации в Латвии, путем реализации ранее заявленных реформ.
Как сообщалось, Банк Латвии повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на этот год с ранее прогнозируемых 0,5% до 1,2%.
В то же время Банк Латвии снизил прогноз роста ВВП на 2024 год с прогнозируемых в марте 3,7% до 3,1%, а прогноз экономического роста на 2025 год повысил с 3,3% до 3,5%.
Ожидается, что экспорт сократится на 0,1% в этом году, увеличится на 3% в следующем году и увеличится на 3,1% в 2025 году. С другой стороны, по импорту прогнозируется падение на 2,5% в этом году, увеличение на 2,8% в следующем году и увеличение на 3,6% в 2025 году.
Банк Латвии прогнозирует безработицу на уровне 6,7% в этом году и на уровне 6,4% в следующем году и в 2025 году.
"Удивительно активное частное потребление в конце 2022 года и лучший рост в начале года, особенно за счет увеличения инвестиций, меняют взгляд на события этого года", - заявили представители Банка Латвии.
Рост потребления в ближайшие кварталы будет более ограниченным, прогнозирует Банк Латвии, указывая, что более быстрый рост потребления начнется только в 2024 году в условиях умеренной инфляции.
Рост латвийской экономики ограничивают также прогнозы спроса в странах - основных торговых партнерах, особенно в Эстонии и Литве.
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