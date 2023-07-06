Казакс: в этом году экономика Латвии будет вялой

Комментируя пересмотренный Банком Латвии прогноз экономического роста на 2023 год, Казакс заявил, что прогноз был пересмотрен, поскольку начало года оказалось не таким плохим, как ожидалось ранее.

Однако пересмотренный прогноз не означает, что в Латвии будет быстрый рост - латвийская экономика в целом в этом году будет вялой.

Следующий год выглядит более обнадеживающим, поскольку ожидается восстановление экспорта и рост внутреннего спроса. При этом важно, не случится ли в этом году каких-либо новых потрясений.

По словам Казакса, необходимо принять меры, способствующие экономической трансформации в Латвии, путем реализации ранее заявленных реформ.

Как сообщалось, Банк Латвии повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на этот год с ранее прогнозируемых 0,5% до 1,2%.

В то же время Банк Латвии снизил прогноз роста ВВП на 2024 год с прогнозируемых в марте 3,7% до 3,1%, а прогноз экономического роста на 2025 год повысил с 3,3% до 3,5%.