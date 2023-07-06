Фото и видео ⟩ Машина в Лондоне врезалась в начальную школу. Девять человек ранены

В полиции заявили, что не считают этот инцидент терактом.

Полиция и медики были вызваны в школу для девочек The Study в 9:54 (11:54 по латвийскому времени). Виновный в аварии остался на месте происшествия, отметили в полиции, добавив, что задержание не было проведено.