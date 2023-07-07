Пенсионные планы переживают спад. Поможет ли инициатива Минблага?

И консервативные, и активные пенсионные планы второго уровня пережили одинаковое падение. Поэтому министерство предлагает предоставить людям по крайней мере за пять лет до достижения пенсионного возраста выбор - остаться в государственной пенсионной системе или перевести свой пенсионный капитал второго уровня на первый уровень.

В результате, когда человек выйдет на пенсию, назначенная ему пенсия по старости будет включать капитал, накопленный на обоих пенсионных уровнях. Предложение еще будет обсуждаться в различных группах, но его цель - обеспечить гибкость и свободу выбора, отмечает Минблаг.

Иного мнения придерживается финансовый сектор. Руководитель отдела управления активами и пенсиями Luminor в странах Балтии Атис Круминьш считает, что предложение Минблага - технический ответ на ситуацию последних лет, который не решает текущих проблем. Людям свойственно поспешно реагировать на события, и чаще всего в периоды падения рынка.

С другой стороны, колебания на финансовых рынках являются частью нормального инвестиционного процесса, и с этим приходится считаться. Председатель правления INVL Asset Management Андрей Мартынов считает, что предложение Минблага противоречит основам и целям пенсионной системы Латвии. При этом оно лишь частично решает проблему, возникшую в связи с беспрецедентной ситуацией, которая наблюдалась в прошлом году.

К сожалению, государственным служащим свойственно категорично реагировать на события и пытаться решить неразрешимые вопросы, отмечает Мартынов.