Видео ⟩ Что делать с подарочной картой, если компания закрылась?

"Добрый день. Убираясь в доме, я нашел подарочную карту Galactico, подаренную друзьями несколько лет назад. Такой компании уже нет и карта уже недействительна. Но хотелось бы узнать, имеет ли вообще карта какую-либо ценность и как возможно, что за карту были заплачены деньги, но теперь они испарились?" - спрашивает зритель.

Передача попробовала выяснить, действительно ли нельзя использовать подарочную карту.

Передача обзвонила супермаркеты, где раньше предлагали подарочную карту Galactico. Все сотрудники центра обслуживания клиентов говорят одно - Galactico больше не существует и использовать подарочные карты невозможно. Но никто не знает, что делать.

Представители Центра защиты прав потребителей (PTAC) подчеркнули, что Galactico прекратила свое существование четыре года назад и подарочными картами уже нельзя воспользоваться.

Впрочем, юрист говорит, что есть надежда, если сохранился чек о покупке подарочной карты.

И в PTAC, и юрист призывают всегда обращать внимание на сроки годности. Даже когда компания все еще активна.

Также они призывают компании всегда своевременно и наглядно предупреждать покупателей о возможных изменениях в деятельности компании.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu