Передача: Таксист-латыш вынужден доказывать свои навыки родного языка

Пенсионер Гунтарс большую часть жизни работал водителем грузовика, а теперь работает таксистом. Чтобы управлять такси, необходимо доказывать свои знания государственного языка минимум на уровне В1, что было установлено несколько лет назад. Требование относится и к латышам, родной язык которых - латышский.

Гунтарс - гражданин Латвии и всю жизнь говорил на латышском языке, однако его единственный полученный документ об образовании, выданный в советское время, не подтверждает, что он закончил школу на латышском языке.

Чтобы получить это подтверждение, он может пойти в образовательное учреждение и попросить об этом, но, если оно уже не существует, Гунтарсу нужно отправляться в Госархив, где за деньги можно получить подтверждение о том, что учеба в школе проходила на латышском.

Однако, если решение таким образом найти не получится, то необходимо проходить проверку знаний государственного языка, за что тоже придется платить.

Гунтарс и другие таксисты считают, что водителей нельзя подчинять такому порядку. По их мнению, это требование нужно относить только к гражданам других стран. Сам Гунтарс сказал, что уже связался с представителями Автотранспортной дирекции, и они подтвердили, что для него общение на латышском языке проблем не составляет.

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