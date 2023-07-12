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Пожар на прогулочном кораблике Rīgas pērle

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Пожар на кораблике
Пожар на кораблике Фото: EDGARS JANSONS, DEGPUNKTĀ

Утром в среду, 12 июля, на прогулочном теплоходе Rīgas perle в Риге произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, об этом сообщает программа Degpunktā.

Как выяснила программа Degpunktā, возгорание произошло на площади в четыре квадратных метров.

Пожарные и спасатели прибыли к пришвартованному у берега прогулочному кораблику в 9:13.

На месте было установлено, что горят палуба прогулочного катера и перегородка.

До приезда спасателей с корабля эвакуировался один человек, который, несмотря на то, что получил ранение, провел тушение огнетушителем.

Пожарные и спасатели завершили работу на месте происшествия в 10:26.

Согласно информации на сайте компании, Rīgas pērle - единственный ресторан в Латвии, который находится на судне.

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