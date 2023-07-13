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В Риге реэмигрантам будут выплачивать пособия в размере 1845 евро

rus.tvnet.lv/LETA
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Панорама Вецриги
Панорама Вецриги Фото: Edijs Pālens/LETA

Рижская дума сегодня, 13 июля, утвердила программу поддержки релокации диаспоры, которая предусматривает выплату пособий реэмигрантам в размере 1845 евро.

Цель пособий - поддержать латвийских реэмигрантов, которые недавно вернулись или хотят вернуться в Латвию.

Пособия будут выплачиваться из столичного бюджета.

Претендовать на пособия могут реэмигранты, которые вернулись в Латвию из-за границы и получил статус резидента не ранее чем за 180 дней до даты подачи заявления. Для получения пособия необходимо, чтобы первое задекларированное место жительства после возвращения из-за границы и на дату подачи заявления было в Риге.

Также реэмигрант должен проработать на зарегистрированном в Латвии предприятии не менее четырех последних месяцев и получить за это время зарплату брутто в размере не менее 2500 евро.

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