В Риге реэмигрантам будут выплачивать пособия в размере 1845 евро

Цель пособий - поддержать латвийских реэмигрантов, которые недавно вернулись или хотят вернуться в Латвию.

Пособия будут выплачиваться из столичного бюджета.

Претендовать на пособия могут реэмигранты, которые вернулись в Латвию из-за границы и получил статус резидента не ранее чем за 180 дней до даты подачи заявления. Для получения пособия необходимо, чтобы первое задекларированное место жительства после возвращения из-за границы и на дату подачи заявления было в Риге.

Также реэмигрант должен проработать на зарегистрированном в Латвии предприятии не менее четырех последних месяцев и получить за это время зарплату брутто в размере не менее 2500 евро.