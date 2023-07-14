Видео ⟩ Кто виноват в высоких ценах на продукты - производители или магазины?

В то время как магазины указывают на рост цен у производителей, сами производители выразили свое возмущение наценками в магазине.

Например, Dobeles dzirnavnieks обнаружил, что наценки магазинов могут превышать 200%.

Широкие дискуссии в обществе вызвал вопрос необоснованного повышения цен на продовольственные товары. Председатель правления Latvijas Tirgotāju savienības (LaTS) Раймонд Окманис заявил, что наценка на продукты питания в стране строго контролируется.

Однако ряд экспертов указали на то, что цены на прилавках магазинов неоправданно высоки, и это уже нельзя объяснить чисто экономической составляющей.

Ассоциация торговцев продовольствия заявила в среду, 12 июля, что цены на продукты в магазинах будут снижаться быстрее, если будут задействованы все этапы цепочки - от поля до прилавка магазина. Однако сами производители утверждают, что нельзя сказать, что цены на их продукцию чрезмерно выросли. К ним даже поступали запросы от компаний о повышении цен на их продукцию.

Например, председатель правления Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс, заявил, что в последний раз повышал цены на свою продукцию более года назад. Он выразил сожаление по поводу того, что компания предприняла шаги, чтобы сохранить цены на свою продукцию без изменений, но их старания нельзя увидеть на прилавках магазинов.

Совет по конкуренции распорядился провести расследование обоснованности наценок на продукты питания и планирует опубликовать результаты исследования в конце года.

Видео: Сюжет программы TV3 ziņās