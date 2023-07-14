Производители снижают цены, но продукты в магазинах продолжают дорожать

Также, по мнению руководителя федерации, важно выяснить, насколько соразмерны наценки в латвийских супермаркетах с ситуацией в литовских и эстонских супермаркетах. "Если в Латвии цены в супермаркетах выше, то это прямой удар по конкурентоспособности наших производителей на соседних рынках", - подчеркнула Шуре.

Она сообщила, что LPUF уже два месяца пытается договориться с торговыми сетями о заключении меморандума о корректном ценообразовании, но именно торговцы затягивают его подписание.

"Когда я читаю заявления торговцев о том, что в основном производители, переработчики и поставщики требуют повышения цен на 5%-25%, возникает вопрос, о каких производителях они говорят, потому что у нас таких данных нет", - сказала Шуре.

Она отметила, что Совет по конкуренции данные о ценах на продукты питания планирует обобщить только в сентябре, но, учитывая происходящее, и производители, и потребители хотели бы знать выводы антимонопольного органа раньше. Именно Совет по конкуренции может внести ясность и дать ответы на все вопросы, и федерация рассчитывает, что его выводы последуют незамедлительно, не дожидаясь осени.

Председатель правления Латвийского центрального союза молочных хозяйств Янис Шолкс также заявил агентству LETA, что не знает ни одного молочного предприятия, которое просило бы торговые сети повысить цены на его продукцию.

Шолкс отметил, что даже производители сыра, которые реализуют свою продукцию в течение шести-семи месяцев и которые закупили сырье по более высоким ценам, чем в этом году, предлагают акции и подстраиваются под покупательную способность населения, поскольку предприятиям важно продать свою продукцию, чтобы она не испортилась.

Шолкс подчеркнул, что производители готовы раскрыть свои оптовые цены и сопутствующие затраты, чтобы сделать ценовую политику прозрачной.