Производители снижают цены, но продукты в магазинах продолжают дорожать

Цены на продукты питания в латвийских магазинах часто продолжают расти и тогда, когда производители уже снизили оптовые цены на свою продукцию, заявили агентству LETA представители пищевой промышленности.
Председатель правления предприятия Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс сообщил, что предприятие не повышало цены на свою продукцию с начала лета 2022 года, хотя производственные затраты постоянно росли.
Он отметил, что продукция Dobeles dzirnavnieks составляет основу потребления продуктов питания, поэтому предприятие осознает ответственность за то, чтобы они были доступны всем потребителям.
В то же время предприятие не может влиять на наценки в торговых сетях и на то, чтобы цены в магазинах не менялись.
Dobeles dzirnavnieks отслеживает цены на свою продукцию в магазинах и их изменения. Несмотря на то, что ситуация на мировых рынках немного стабилизировалась и цены на некоторые группы товаров за последние полгода снизились, Амсилс не видит этого снижения на полках супермаркетов.
В отношении продукции Dobeles dzirnavnieks было замечено, что, когда цены на нее не менялись или даже немного снижались, цены на полках супермаркетов продолжали расти.
"После нашего снижения цен мы наблюдали изменения, хотя и непропорциональные, только в малых торговых сетях или у отдельных торговцев", - сказал Амсилс.
По его словам, розничные сети манипулируют наценками - например, цена на какой-либо товар поднимается неоправданно высоко, а затем снижается.
"Акция покупателю кажется очень выгодной, но реальная наценка на товар по отношению к нашей цене в сети все равно остается высокой", - говорит руководитель предприятия.
Он отметил, что цена на продукцию Dobeles dzirnavnieks в магазинах иногда даже в 2,5 раза превышает цену, по которой она поставляется предприятием.
Председатель совета Латвийской федерации пищевой промышленности (LPUF) Инара Шуре сообщила агентству LETA, что члены федерации предоставляют Совету по конкуренции по его запросу всю документацию, отражающую производственные затраты, включая все ценовые акции производителей.
Она подчеркнула, что задача совета - максимально быстро выяснить, что происходит с наценками в розничной торговле на группы товаров, на которые производители снизили цены, и снижаются ли они соответственно на полках супермаркетов.
По словам Шуре, торговые предприятия скрывают тот факт, что многие производители и переработчики продуктов питания не повышали цены с лета прошлого года. При этом производители, учитывая высокий спрос на продукцию и покупательскую способность потребителей, вообще не ставят наценку, а продолжают производить продукцию, покрывая высокую себестоимость, чтобы сохранить конкурентоспособность своей продукции в борьбе с импортными товарами.
"На многие категории продукции производители снизили цены, мы предлагаем скидки торговым сетям, когда появляется такая возможность, но часто не видим снижения цен на конкретные продукты на полках магазинов. Наоборот, иногда цены на них даже повышаются", - подчеркнула Шуре.
Также, по мнению руководителя федерации, важно выяснить, насколько соразмерны наценки в латвийских супермаркетах с ситуацией в литовских и эстонских супермаркетах. "Если в Латвии цены в супермаркетах выше, то это прямой удар по конкурентоспособности наших производителей на соседних рынках", - подчеркнула Шуре.
Она сообщила, что LPUF уже два месяца пытается договориться с торговыми сетями о заключении меморандума о корректном ценообразовании, но именно торговцы затягивают его подписание.
"Когда я читаю заявления торговцев о том, что в основном производители, переработчики и поставщики требуют повышения цен на 5%-25%, возникает вопрос, о каких производителях они говорят, потому что у нас таких данных нет", - сказала Шуре.
Она отметила, что Совет по конкуренции данные о ценах на продукты питания планирует обобщить только в сентябре, но, учитывая происходящее, и производители, и потребители хотели бы знать выводы антимонопольного органа раньше. Именно Совет по конкуренции может внести ясность и дать ответы на все вопросы, и федерация рассчитывает, что его выводы последуют незамедлительно, не дожидаясь осени.
Председатель правления Латвийского центрального союза молочных хозяйств Янис Шолкс также заявил агентству LETA, что не знает ни одного молочного предприятия, которое просило бы торговые сети повысить цены на его продукцию.
Шолкс отметил, что даже производители сыра, которые реализуют свою продукцию в течение шести-семи месяцев и которые закупили сырье по более высоким ценам, чем в этом году, предлагают акции и подстраиваются под покупательную способность населения, поскольку предприятиям важно продать свою продукцию, чтобы она не испортилась.
Шолкс подчеркнул, что производители готовы раскрыть свои оптовые цены и сопутствующие затраты, чтобы сделать ценовую политику прозрачной.
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