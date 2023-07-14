В Rīgas siltums рассказали, как долго планируют не повышать тариф

Он отметил, что в прошедшем отопительном сезоне RS впервые пришлось закупить газа почти на 100 млн евро и сразу же за него расплатиться.

"Чтобы избежать повторения подобной ситуации, мы уже закупили природный газ на следующий отопительный сезон, и он в три раза дешевле, чем в прошлом сезоне", - рассказал Петерсонс.

Также предприятие решило отказаться от фиксированных договоров о поставках щепы для своих котельных и в настоящее время закупает ее на биржах BaltPool в Литве и BioEx в Латвии. Это позволило диверсифицировать поставки щепы, и, если что-то случится с одним поставщиком, можно выбрать другого.

В то же время, как подчеркнул Петерсонс, важнейшим определяющим тариф RS фактором являются теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Latvenergo. В настоящее время RS закупает 70% тепла у других производителей - львиную долю у Latvenergo, а 30% производит самостоятельно.

Петерсонс отметил, что в настоящее время RS значительно снизило тариф на тепло.

Как сообщалось, с 15 мая тариф на теплоэнергию в столице снизился на 44,8% до 91,26 евро за мегаватт-час.

Оборот RS в первой половине текущего финансового года (с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года) составил 398,591 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года, а прибыль компании почти не изменилась - 18,456 млн евро.