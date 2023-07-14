В Rīgas siltums рассказали, как долго планируют не повышать тариф

Целью столичного предприятия теплоснабжения Rīgas siltums (RS) при условии, что компания Latvenergo не изменит свой тариф, является сохранение тарифа на теплоснабжение на нынешнем уровне по крайней мере до конца года, сказал в интервью агентству LETA председатель правления RS Илварс Петерсонс.
Он отметил, что в прошедшем отопительном сезоне RS впервые пришлось закупить газа почти на 100 млн евро и сразу же за него расплатиться.
"Чтобы избежать повторения подобной ситуации, мы уже закупили природный газ на следующий отопительный сезон, и он в три раза дешевле, чем в прошлом сезоне", - рассказал Петерсонс.
Также предприятие решило отказаться от фиксированных договоров о поставках щепы для своих котельных и в настоящее время закупает ее на биржах BaltPool в Литве и BioEx в Латвии. Это позволило диверсифицировать поставки щепы, и, если что-то случится с одним поставщиком, можно выбрать другого.
В то же время, как подчеркнул Петерсонс, важнейшим определяющим тариф RS фактором являются теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Latvenergo. В настоящее время RS закупает 70% тепла у других производителей - львиную долю у Latvenergo, а 30% производит самостоятельно.
Петерсонс отметил, что в настоящее время RS значительно снизило тариф на тепло.
Как сообщалось, с 15 мая тариф на теплоэнергию в столице снизился на 44,8% до 91,26 евро за мегаватт-час.
Оборот RS в первой половине текущего финансового года (с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года) составил 398,591 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года, а прибыль компании почти не изменилась - 18,456 млн евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!