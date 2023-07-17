Выход Кремля из зерновой сделки: цены на пшеницу значительно выросли

Агентство отмечает, что 17 июля цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли на 4,2%. В полдень цены достигли пика, когда фьючерсы торговались по $689,2 за тонну зерна. Однако через полтора часа общий рост цен упал до 3,14%.

Аналитики ожидают, что решение России окажет негативное влияние на цены на зерно в долгосрочной перспективе - цена продолжит расти. Также усилится угроза голода в ряде африканских стран, зависящих от украинского экспорта зерна.

Напомним, что достигнутый в мае срок по зерновой сделке истекает 17 июля. Ранее Кремль предупреждал, что Россия вернется к сделке только в том случае, если ее требования будут выполнены.

Россия хочет чтобы "Россельхозбанку" был восстановлен доступ к международной платежной системе SWIFT. Также она требует разрешить ввоз запчастей для сельхозтехники из западных стран, разблокировать транспортную логистику и страхование, восстановить работу аммиакопровода.

Требования России также включают разблокировку зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продуктов питания. 17 июля МИД России официально уведомил Украину, Турцию и ООН о своих возражениях и нежелании продолжать достигнутую ранее договоренность.

Bloomberg напоминает, что это заявление было сделано в тот день, когда на Крымском мосту прогремели взрывы, что вынудило Россию приостановить движение автомобилей и поездов по главному мосту, соединяющему Россию с оккупированным Крымом. Это значительно усложнит снабжение российской армии на оккупированном Крымском полуострове.