Турция на 200% повышает налог на топливо; местная валюта падает в цене

Турецкая лира достигла самой низкой стоимости в истории - 26,3 лиры за доллар США. Это произошло после того, как власти Турции решили повысить налог на топливо. Кроме того, следует учитывать, что дефицит бюджета Турции по сравнению с предыдущим годом увеличился в семь раз, сообщает Reuters.
"В воскресенье Турция повысила налог на топливо, чтобы позволить поступить в бюджет на 2023 год 1,12 трлн лир (37,5 млрд евро). Землетрясения в феврале и президентские выборы в мае вызвали очень резкий рост расходов. В июне дефицит бюджета Турции достиг почти 219,6 млрд лир (7,45 млрд евро), что в семь раз превышает показатель за июнь 2022 года", - пишет агентство.
Повышение налогов может еще больше увеличить инфляцию, которая в Турции и без того очень высока. В июне она снизилась до 38,21%, а в октябре прошлого года составляла 85,51%.
Министерство финансов Турции направило в госучреждения заявление, в котором говорится о необходимости сокращения бюрократических процедур и эффективного использования государственных ресурсов, сообщает турецкое агентство Anadolu.
В приказе министра финансов Мехмета Шимшека говорится, что "все государственные расходы должны быть рационализированы, кроме тех, которые связаны с предотвращением последствий землетрясений".
Указано, что Турция увеличила налог на топливо почти на 200%, что создаст новое инфляционное давление в стране.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!