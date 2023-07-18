Турция на 200% повышает налог на топливо; местная валюта падает в цене

"В воскресенье Турция повысила налог на топливо, чтобы позволить поступить в бюджет на 2023 год 1,12 трлн лир (37,5 млрд евро). Землетрясения в феврале и президентские выборы в мае вызвали очень резкий рост расходов. В июне дефицит бюджета Турции достиг почти 219,6 млрд лир (7,45 млрд евро), что в семь раз превышает показатель за июнь 2022 года", - пишет агентство.

Повышение налогов может еще больше увеличить инфляцию, которая в Турции и без того очень высока. В июне она снизилась до 38,21%, а в октябре прошлого года составляла 85,51%.

Министерство финансов Турции направило в госучреждения заявление, в котором говорится о необходимости сокращения бюрократических процедур и эффективного использования государственных ресурсов, сообщает турецкое агентство Anadolu.

В приказе министра финансов Мехмета Шимшека говорится, что "все государственные расходы должны быть рационализированы, кроме тех, которые связаны с предотвращением последствий землетрясений".

Указано, что Турция увеличила налог на топливо почти на 200%, что создаст новое инфляционное давление в стране.