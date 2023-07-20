Министр: конкуренция в розничной торговле Латвии не работает годами

"На мой взгляд, конкуренция в розничной торговле у нас не работает годами, особенно в сфере продуктов питания. Если можно поставить на товар 300% наценки плюс налог на добавленную стоимость (PVN) и конкурировать, значит, игроков мало и рынок поделен, и здесь какое-то вмешательство логично и необходимо", - сказал Шмитс.

Министр также поблагодарил компанию по переработке зерна Dobeles dzirnavnieks за то, что она публично заговорила о 300-процентной наценке на свою продукцию в рознице, отметив, что это пример и для других.

В то же время Шмитс подчеркнул, что таким образом могут позволить себе действовать только те компании, которые очень сильны в экспорте и для которых рынок Латвии не является решающим, потому что в противном случае товары соответствующего производителя больше не будут продаваться у конкретного продавца.

Шмитс добавил, что его не беспокоит, если устанавливается наценка в 300% на сыр камамбер или французское шампанское, но если такая наценка применяется к крупам местного производства, которые входят в базовую корзину многих жителей Латвии, то это не нормальная и не патриотическая политика.

Министр также поддержал идею обнародования информации о том, каким формируются цены в магазинах, и сообщил, что в настоящее время Совет по конкуренции анализирует, как формируется наценка в пяти товарных группах, и выводы ожидаются в ближайшее время.