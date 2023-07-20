Производители и торговцы продуктами питания снова просят снизить ставку PVN

По мнению представителя Института агроресурсов и экономики Ингуны Гулбе, хотя было несколько аргументов в пользу сохранения ставки PVN на нынешнем уровне, причина только одна - легче собрать этот налог.

Она подчеркнула, что введение пониженной ставки PVN на овощи и фрукты уже показало, что за счет снижения налоговой ставки налоговые поступления в бюджет не уменьшаются, а в отрасли растут зарплаты и количество рабочих мест.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис напомнил, что правительству уже несколько раз предлагалось пересмотреть ставку PVN на продукты питания, но если правительство считает, что PVN легко собирать, тогда нет контраргументов.

Председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис и председатель правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства Янис Гайгалс напомнили, что перед выборами снижение PVN на продукты питания поддерживали почти все партии. Исключение составило "Новое Единство".

Гутманис также отметил, что и фермеры, и торговцы уже давно призывают к снижению ставки PVN на продукты питания. В качестве аргументов против снижения упоминается тот факт, что магазины заработают больше, а потребитель от этого не выиграет, однако торговцы готовы договориться о том, что не будут повышать цены за счет сниженной ставки PVN.

При этом он добавил, что по всей "старой Европе" действует пониженная ставка PVN на продукты питания.