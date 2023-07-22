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Лекарство, от которого растут новые зубы? Ученые сделали большой шаг

rus.tvnet.lv
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Стоматология
Стоматология Фото: Shutterstock

Конечно, мы привыкли к тому, что у человека зубы растут всего два раза в жизни, но теперь новое лекарство может это изменить, позволяя зубам расти в третий раз.

Ученые активно работают над созданием нового препарата, который позволил бы нашим зубам расти снова. Клинические испытания запланированы на июль следующего года, и исследователи надеются, что это лекарство окажется в руках стоматологов к 2030 году.

Исследование проводится под руководством медицинского исследовательского института в Японии и направлено на помощь пациентам, у которых по генетическим причинам зубы не полностью сформировались при рождении.

У людей с анодонтией (полным отсутствием зубов) нет естественных зубов, потому что они никогда не развивались. Это состояние часто возникает при других генетических состояниях, таких как эктодермальная дисплазия (дефекты волос, ногтей, зубов, кожи и желез). Чаще всего лечится с помощью зубных имплантатов и протезов, сообщает Euronews Next.

Это состояние лишает ребенка способности жевать, глотать и учиться говорить в раннем возрасте. Все это может негативно сказаться на его дальнейшем развитии.

"Идея выращивания новых зубов - мечта каждого дантиста", - сказал ученый Кацу Такахаши японскому изданию The Mainichi.

Ученым уже удалось успешно стимулировать рост зубов "третьего поколения" у животных, манипулируя геном USAG-1, который ограничивает рост зубов у мышей.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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