Фото и видео ⟩ Команда, исследовавшая крушение парома "Эстония", осмотрела важнейшие детали судна

Команда, занимающаяся расследованием крушения парома "Эстония", в субботу, 22 июля, внимательно рассмотрела предмет, который, по словам представителя родственников погибших, был молотком, блокировавшим рычаг управления визором (подъемная надводная часть парома, расположенная на носу судна. - Прим. ред.), который развалился на мелкие кусочки после небольшого толчка, пишет Rus.Postimees.
Пеэтер Уде, представитель родственников погибших, заявил в пятницу в новостной программе Kanal2 "Репортер", что деталь между рычагом управления визором судна определенно нуждается в осмотре.
"Его точно не положили туда водолазы. Очень важно, почему он там оказался и какое влияние он оказал на затопление судна. Необходимо выяснить, была ли предпринята попытка спасти паром с помощью этого предмета или что там происходило на самом деле", - сказал Уде.
По словам Таури Роозипуу, ведущего эксперта проекта по оценке новых обстоятельств катастрофы "Эстонии", в субботу международная следственная группа, находящаяся на месте происшествия, приняла решение более внимательно изучить этот предмет.
"Поскольку пункт управления визором и аппарелью расположен рядом со входом на автомобильную палубу, мы внимательно осмотрели его во время видеообследования автомобильной палубы. Благодаря струе воды от подводного робота с подводного образования был снят оранжевый слой, и после небольшого толчка робота образование развалилось на мелкие кусочки. Молоток или другой подобный предмет не был обнаружен", - прокомментировал Роосипуу.
В воскресенье с левого борта затонувшего судна группа исследователей извлекла стекло малого иллюминатора, уплотнитель большого иллюминатора и фиксирующий трос аппарели.
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