Фото и видео ⟩ Команда, исследовавшая крушение парома "Эстония", осмотрела важнейшие детали судна

Пеэтер Уде, представитель родственников погибших, заявил в пятницу в новостной программе Kanal2 "Репортер", что деталь между рычагом управления визором судна определенно нуждается в осмотре.

"Его точно не положили туда водолазы. Очень важно, почему он там оказался и какое влияние он оказал на затопление судна. Необходимо выяснить, была ли предпринята попытка спасти паром с помощью этого предмета или что там происходило на самом деле", - сказал Уде.

По словам Таури Роозипуу, ведущего эксперта проекта по оценке новых обстоятельств катастрофы "Эстонии", в субботу международная следственная группа, находящаяся на месте происшествия, приняла решение более внимательно изучить этот предмет.

"Поскольку пункт управления визором и аппарелью расположен рядом со входом на автомобильную палубу, мы внимательно осмотрели его во время видеообследования автомобильной палубы. Благодаря струе воды от подводного робота с подводного образования был снят оранжевый слой, и после небольшого толчка робота образование развалилось на мелкие кусочки. Молоток или другой подобный предмет не был обнаружен", - прокомментировал Роосипуу.

В воскресенье с левого борта затонувшего судна группа исследователей извлекла стекло малого иллюминатора, уплотнитель большого иллюминатора и фиксирующий трос аппарели.