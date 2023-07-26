Родос охвачен пожарами, но латвийские туристы не спешат отменять бронирования

Эвакуацию пережила и женщина из Латвии, которая уже 10 лет живет в южной части Родоса. Сейчас она вернулась к своему обычному рабочему распорядку, хотя и призналась, что чувства защищенности по-прежнему нет.

Тем не менее в основном латвийские туристы не отменяют бронирование на этот остров. Во вторник, 25 июля, несколько туристов вернулись с Родоса в Латвию, и впечатления в основном положительные.

Около 70 клиентов Tez Tour и 50 клиентов Novatours отправляются на Родос еженедельно. Оба туроператора указали, что отдыхающие едут в северную часть острова, где последствия пожаров не ощущаются.

"Когда в выходные начались пожары, мы эвакуировали латвийских туристов - три бронирования в более безопасные места, в другие отели. В целом паники нет, клиенты проявляют понимание, поэтому те клиенты, которые уже забронировали отели в пострадавшей части острова, меняют отели на другие или меняют направление", - говорит руководитель отдела продаж Novatours Лиана Пудуле-Индане.

Консультант Tez Tour Валерия Шуре сообщила, что только один клиент полностью отменил бронирование. В основном люди все же едут отдыхать, но склонны менять либо отель на Родосе, либо сам пункт назначения.