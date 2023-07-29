Большой список ⟩ Европейские страны, где путешественники могут пить воду из-под крана

Европейские страны, включая Испанию, Грецию, Португалию и Италию, ежегодно принимают миллионы туристов, и имеют свои собственные правила употребления водопроводной воды. Согласно исследованию, проведенному в 2022 году, 35 процентов отдыхающих заболевают от употребления водопроводной воды за границей, но этого легко избежать, если знать, где следует быть осторожным. В большинстве стран Европы водопроводная вода достаточно безопасна, но путешественникам рекомендуется помнить о тех местах, где лучше пить бутилированную воду, пишет газета Express.

Где в Европе можно пить воду из-под крана?

В некоторых популярных странах, таких как Хорватия, на удивление легко найти чистую питьевую воду, хотя многие считают иначе. Кроме того, в список вошли еще несколько излюбленных туристических направлений, где путешественники могут сэкономить на бутылках с водой и с удовольствием пить воду из-под крана, как у себя дома.

Согласно путеводителям, в этих странах можно пить воду из-под крана: Австрия

Бельгия

Дания

Финляндия

Германия

Гибралтар

Континентальная Греция

Ирландия

Италия

Латвия

Северная Македония

Мальта

Люксембург

Лихтенштейн

Нидерланды

Норвегия

Монако

Польша

Португалия

Сан-Марино

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Ватикан

Эстония

Франция

Словакия

Азорские острова, Португалия

Кипр

Где в Европе следует избегать водопроводной воды?

Однако во многих европейских странах водопроводная вода содержит бактерии, вирусы и химические загрязнители, которые могут вызвать заболевания. Спазмы в животе, диарея и другие расстройства пищеварения - распространенные побочные эффекты небезопасной питьевой воды. Однако даже в странах с низким качеством питьевой воды плохая вода не встречается во всех районах страны, и во многих местах она может быть безопасной для питья.

Согласно путеводителям, туристам не следует пить воду из-под крана в следующих местах: Андорра

Острова в Греции

Албания

Португалия

Беларусь

Болгария