Большой список ⟩ Европейские страны, где путешественники могут пить воду из-под крана

Пить чистую воду из-под крана - это роскошь, которую многие путешественники считают вполне обычным удобством. Однако во многих европейских странах существуют строгие правила употребления водопроводной воды в целях сохранения здоровья людей, пишет Rus.Postimees.
Европейские страны, включая Испанию, Грецию, Португалию и Италию, ежегодно принимают миллионы туристов, и имеют свои собственные правила употребления водопроводной воды. Согласно исследованию, проведенному в 2022 году, 35 процентов отдыхающих заболевают от употребления водопроводной воды за границей, но этого легко избежать, если знать, где следует быть осторожным. В большинстве стран Европы водопроводная вода достаточно безопасна, но путешественникам рекомендуется помнить о тех местах, где лучше пить бутилированную воду, пишет газета Express.
Где в Европе можно пить воду из-под крана?
В некоторых популярных странах, таких как Хорватия, на удивление легко найти чистую питьевую воду, хотя многие считают иначе. Кроме того, в список вошли еще несколько излюбленных туристических направлений, где путешественники могут сэкономить на бутылках с водой и с удовольствием пить воду из-под крана, как у себя дома.
Согласно путеводителям, в этих странах можно пить воду из-под крана:
- Австрия
- Бельгия
- Дания
- Финляндия
- Германия
- Гибралтар
- Континентальная Греция
- Ирландия
- Италия
- Латвия
- Северная Македония
- Мальта
- Люксембург
- Лихтенштейн
- Нидерланды
- Норвегия
- Монако
- Польша
- Португалия
- Сан-Марино
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Ватикан
- Эстония
- Франция
- Словакия
- Азорские острова, Португалия
- Кипр
Где в Европе следует избегать водопроводной воды?
Однако во многих европейских странах водопроводная вода содержит бактерии, вирусы и химические загрязнители, которые могут вызвать заболевания. Спазмы в животе, диарея и другие расстройства пищеварения - распространенные побочные эффекты небезопасной питьевой воды. Однако даже в странах с низким качеством питьевой воды плохая вода не встречается во всех районах страны, и во многих местах она может быть безопасной для питья.
Согласно путеводителям, туристам не следует пить воду из-под крана в следующих местах:
- Андорра
- Острова в Греции
- Албания
- Португалия
- Беларусь
- Болгария
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