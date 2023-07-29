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Большой список ⟩ Европейские страны, где путешественники могут пить воду из-под крана

Мона Ли Коннапере rus.postimees.ee
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Piazza del Popolo.
Piazza del Popolo. Фото: TIZIANA FABI

Пить чистую воду из-под крана - это роскошь, которую многие путешественники считают вполне обычным удобством. Однако во многих европейских странах существуют строгие правила употребления водопроводной воды в целях сохранения здоровья людей, пишет Rus.Postimees.

Европейские страны, включая Испанию, Грецию, Португалию и Италию, ежегодно принимают миллионы туристов, и имеют свои собственные правила употребления водопроводной воды. Согласно исследованию, проведенному в 2022 году, 35 процентов отдыхающих заболевают от употребления водопроводной воды за границей, но этого легко избежать, если знать, где следует быть осторожным. В большинстве стран Европы водопроводная вода достаточно безопасна, но путешественникам рекомендуется помнить о тех местах, где лучше пить бутилированную воду, пишет газета Express.

Где в Европе можно пить воду из-под крана?

В некоторых популярных странах, таких как Хорватия, на удивление легко найти чистую питьевую воду, хотя многие считают иначе. Кроме того, в список вошли еще несколько излюбленных туристических направлений, где путешественники могут сэкономить на бутылках с водой и с удовольствием пить воду из-под крана, как у себя дома.

Согласно путеводителям, в этих странах можно пить воду из-под крана:

  • Австрия
  • Бельгия
  • Дания
  • Финляндия
  • Германия
  • Гибралтар
  • Континентальная Греция
  • Ирландия
  • Италия
  • Латвия
  • Северная Македония
  • Мальта
  • Люксембург
  • Лихтенштейн
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Монако
  • Польша
  • Португалия
  • Сан-Марино
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Ватикан
  • Эстония
  • Франция
  • Словакия
  • Азорские острова, Португалия
  • Кипр

Где в Европе следует избегать водопроводной воды?

Однако во многих европейских странах водопроводная вода содержит бактерии, вирусы и химические загрязнители, которые могут вызвать заболевания. Спазмы в животе, диарея и другие расстройства пищеварения - распространенные побочные эффекты небезопасной питьевой воды. Однако даже в странах с низким качеством питьевой воды плохая вода не встречается во всех районах страны, и во многих местах она может быть безопасной для питья.

Согласно путеводителям, туристам не следует пить воду из-под крана в следующих местах:

  • Андорра
  • Острова в Греции
  • Албания
  • Португалия
  • Беларусь
  • Болгария

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