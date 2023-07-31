Во Флориде на автобусной остановке обнаружили довольно необычного "пассажира"

"Почему аллигатор пересек дорогу? Чтобы вовремя попасть на автобусную остановку", - написало в Twitter местное предприятие общественного транспорта.

Во Флориде обитает примерно 1,3 миллиона аллигаторов. Обычно они встречаются в пресных озерах, прудах, болотах и реках с медленным течением. Впрочем, иногда они забредают и на населенные людьми территории.

Самки аллигаторов редко превышают 3 метра в длину, однако самцы могут вырасти до 4 метров и даже больше. Эксперты предупреждают, что любой аллигатор размером больше метра может угрожать людям.

Alligator Antics! Why did the Alligator 📷cross the road? To get to the bus stop on time. 📷 #RideGOPASCO pic.twitter.com/DRBxwN7NYt — GoPasco County Public Transportation (@RideGOPASCO) July 20, 2023

Аллигаторы питаются животными, которые попадаются рядом - рыбой, небольшими млекопитающими, птицами, а иногда и другими аллигаторами. Людей они кусают редко, однако большая часть этих случаев с людьми заканчивается летально, пишет Newsweek.

Встреченный на остановке аллигатор не пошел на охоту и, вероятно, не ждал автобуса. Он просто отдыхал в тени. Аллигаторы - хладнокровные животные, это означает, что их тело само не может производить тепло или остужать себя изнутри. Вместо этого аллигаторам приходится искать более теплые или прохладные места, где в случае необходимости можно полежать и отрегулировать температуру тела. В этот раз хорошим для этого местом оказалась автобусная остановка.