Во Флориде на автобусной остановке обнаружили довольно необычного "пассажира"

Во Флориде жителей на местной автобусной остановке удивил очень необычный потенциальный пассажир - в теньке лежал аллигатор.
"Почему аллигатор пересек дорогу? Чтобы вовремя попасть на автобусную остановку", - написало в Twitter местное предприятие общественного транспорта.
Во Флориде обитает примерно 1,3 миллиона аллигаторов. Обычно они встречаются в пресных озерах, прудах, болотах и реках с медленным течением. Впрочем, иногда они забредают и на населенные людьми территории.
Самки аллигаторов редко превышают 3 метра в длину, однако самцы могут вырасти до 4 метров и даже больше. Эксперты предупреждают, что любой аллигатор размером больше метра может угрожать людям.
Alligator Antics! Why did the Alligator 📷cross the road? To get to the bus stop on time. 📷 #RideGOPASCO pic.twitter.com/DRBxwN7NYt— GoPasco County Public Transportation (@RideGOPASCO) July 20, 2023
Аллигаторы питаются животными, которые попадаются рядом - рыбой, небольшими млекопитающими, птицами, а иногда и другими аллигаторами. Людей они кусают редко, однако большая часть этих случаев с людьми заканчивается летально, пишет Newsweek.
Встреченный на остановке аллигатор не пошел на охоту и, вероятно, не ждал автобуса. Он просто отдыхал в тени. Аллигаторы - хладнокровные животные, это означает, что их тело само не может производить тепло или остужать себя изнутри. Вместо этого аллигаторам приходится искать более теплые или прохладные места, где в случае необходимости можно полежать и отрегулировать температуру тела. В этот раз хорошим для этого местом оказалась автобусная остановка.
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