SEB banka повышает ставки по срочным вкладам

С 1 августа процентная ставка по трехмесячным вкладам составит 2,75% (ранее - 2,5%), по шестимесячным - 3% (ранее - 2,75%), по годовым - 3,8% (ранее - 3,5%). При этом ставки по срочным депозитам на 24 и 36 месяцев останутся на уровне 2,85%.

С другой стороны, банк платит 2,15% годовых за сбережения на сберегательном счете как для физических, так и для юридических лиц.

Член правления SEB banka Арнис Шкапарс сообщил, что 70% вкладчиков выбирают срочный вклад сроком на один год.

В банке также констатируют, что во втором квартале 2023 года спрос физических лиц на депозиты вырос в 2,8 раза, а сумма вкладов увеличилась на 98% по сравнению с первым кварталом.

По размеру активов SEB banka был вторым крупнейшим банком в Латвии на конец 2022 года.