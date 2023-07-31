SEB banka повышает ставки по срочным вкладам

Вслед за решением Европейского центробанка в очередной раз повысить базовые процентные ставки SEB banka со вторника, 1 августа, повысит процентные ставки по наиболее популярным срочным вкладам, сообщили агентству LETA в банке.
С 1 августа процентная ставка по трехмесячным вкладам составит 2,75% (ранее - 2,5%), по шестимесячным - 3% (ранее - 2,75%), по годовым - 3,8% (ранее - 3,5%). При этом ставки по срочным депозитам на 24 и 36 месяцев останутся на уровне 2,85%.
С другой стороны, банк платит 2,15% годовых за сбережения на сберегательном счете как для физических, так и для юридических лиц.
Член правления SEB banka Арнис Шкапарс сообщил, что 70% вкладчиков выбирают срочный вклад сроком на один год.
В банке также констатируют, что во втором квартале 2023 года спрос физических лиц на депозиты вырос в 2,8 раза, а сумма вкладов увеличилась на 98% по сравнению с первым кварталом.
По размеру активов SEB banka был вторым крупнейшим банком в Латвии на конец 2022 года.
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