Министр: украинское зерно можно экспортировать через латвийские порты

Он отметил, что экспорт украинского зерна в третьи страны по балтийскому коридору - непростая задача, сопряженная с рядом логистических проблем, но работа над практическими решениями уже ведется.

"Мощности наших портов это позволяют. Сложности возникают из-за разной ширины железнодорожных путей. Это вопрос, который также придется решать в среднесрочной перспективе", - сказал Шмитс.

"Если говорить о технических решениях, то предприниматели думают не о том, как перевести поезд с одного пути на другой, а о том, как быстро переместить груз с одного поезда на другой. Понятно, что это сложно и дорого, но если нет других решений, то коридор через страны Балтии - тоже решение", - сказал министр.

В ходе встречи с президентом обсуждалась также ситуация в сельском хозяйстве в целом, в том числе кризис в молочной отрасли, влияние заморозков и засухи, распределение государственных субсидий для сельского хозяйства.

Как сообщила специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Элина Креса, Ринкевич отметил, что латвийские порты обладают значительными возможностями для обеспечения транзита украинского зерна, и Латвия заинтересована в поддержке Украины в развитии альтернативных маршрутов экспорта зерна.

"Латвийские порты способны перевалить значительные объемы украинской сельскохозяйственной продукции", - подчеркнул глава государства.