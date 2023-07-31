Загадочный металлический цилиндр на пляже Австралии: стало известно, что это

Гигантский металлический цилиндр был найден на пляже, что вызвало множество предположений о его происхождении.

В разговоре с BBC глава Индийского агентства космических исследований заявил в понедельник, 31 июля, что цилиндрический объект шириной около 2,5 метра и длиной 2,5-3 метра был одной из индийских пусковых установок для полярных спутников.

Он добавил, что решать, что делать с объектом, должна Австралия и других комментариев не дал, пишет BBC.

Австралийское космическое агентство заявило, что объект, вероятно, является третьей ступенью индийской ракеты-носителя Polar.

Австралийское космическое агентство заявило, что работает с Индийским космическим агентством, чтобы "определить следующие шаги, включая рассмотрение обязательств по космическим договорам Организации Объединенных Наций (ООН)".

По данным Космического управления ООН, любые "чужие" космические объекты должны быть возвращены их владельцам.

Обычно при запуске страны планируют, чтобы обломки их ракет попадали в океаны - во избежание опасности для людей и ущерба имуществу.