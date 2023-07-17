Видео ⟩ На австралийском пляже нашли неопознанный металлический цилиндр

Огромный металлический цилиндр выбросило на пляж в Западной Австралии, что удивило местных жителей и полицию, сообщает издание The Guardian.
Об огромном цилиндре медного цвета сообщили в полицию в воскресенье, 16 июля, местные жители. Некоторое время назад объект выбросило на берег.
Полиция сразу же отвергла версию о том, что объект был частью самолета, который совершал рейс MH370, и пропал по пути из Куала-Лумпура в Пекин в марте 2014 года.
Правоохранительным органам было непонятно, что это такое. Они предположили, что предмет может быть опасен.
Но в понедельник, 17 июля, полиция заявила, что анализ объекта "установил, что он безопасен и в настоящее время не представляет угрозы для населения".
Полиция координировала совместное расследование его происхождения и призвала жителей держаться подальше от объекта.
Представитель Австралийского космического агентства заявил, что изучает объект.
Эксперт организации утверждает, что объект был частью индийской ракеты-носителя для полярных спутников. Предположительно объект упал на Землю во время запуска ракеты в течение последнего десятилетия и теперь полон "грязи и песка".
A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.— 10 News First Perth (@10NewsFirstPER) July 17, 2023
The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.
The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna
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