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Видео ⟩ На австралийском пляже нашли неопознанный металлический цилиндр

rus.tvnet.lv
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Неопознанный цилиндр
Неопознанный цилиндр Фото: Ekrānuzņēmums no video

Огромный металлический цилиндр выбросило на пляж в Западной Австралии, что удивило местных жителей и полицию, сообщает издание The Guardian.

Об огромном цилиндре медного цвета сообщили в полицию в воскресенье, 16 июля, местные жители. Некоторое время назад объект выбросило на берег.

Полиция сразу же отвергла версию о том, что объект был частью самолета, который совершал рейс MH370, и пропал по пути из Куала-Лумпура в Пекин в марте 2014 года.

Правоохранительным органам было непонятно, что это такое. Они предположили, что предмет может быть опасен.

Но в понедельник, 17 июля, полиция заявила, что анализ объекта "установил, что он безопасен и в настоящее время не представляет угрозы для населения".

Полиция координировала совместное расследование его происхождения и призвала жителей держаться подальше от объекта.

Представитель Австралийского космического агентства заявил, что изучает объект.

Эксперт организации утверждает, что объект был частью индийской ракеты-носителя для полярных спутников. Предположительно объект упал на Землю во время запуска ракеты в течение последнего десятилетия и теперь полон "грязи и песка". 

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