Все чаще цены на электроэнергию будут отрицательными

"С развитием новых ветряных и солнечных мощностей цены на электроэнергию будут все чаще колебаться.

Цены на электроэнергию около нуля и ниже уже не являются чем-то неожиданным, и в будущем таких моментов будет гораздо больше",

- прогнозирует исполнительный директор компании Ignitis Latvija Кристап Музикантс.

В Латвии, например, с апреля было более 20 дней, когда цена электроэнергии в середине дня была значительно ниже, чем в остальное время суток.

Член правления Latvenergo Каспар Цикмачс поясняет, что с апреля почти каждое воскресенье цена в середине дня была нулевой или близка к ней.

С мая подобный эффект наблюдался также по субботам и даже в будние дни.

Например, 16 июля в Латвии биржевая цена электроэнергии в течение одного часа составляла минус 56,55 евро за мегаватт-час.

Чаще всего низкие цены возникают на основе расчетов биржи Nord Pool и стоимости электроэнергии в Нидерландах и других странах Западной Европы, где производство солнечной энергии уже в разы превышает потребление, а многие производители получают государственную поддержку, что позволяет им зарабатывать на продаже электроэнергии даже при отрицательной цене.

В европейской структуре производства электроэнергии станции, работающие на возобновляемых источниках (солнце, ветер), все больше вытесняют традиционные станции на ископаемом топливе (уголь, нефть, природный газ).

Член правления предприятия Augstsprieguma tīkls Гатис Юнгханс поясняет, что станции на возобновляемых источниках энергии отличаются от станций на ископаемом топливе также структурой затрат и способностью контролировать и точно прогнозировать графики производства, и это отражается на биржевых ценах электроэнергии.