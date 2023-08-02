Рекордная прибыль банков: правительство планирует ввести новый налог

Впечатляющие показатели прибыли в сочетании с вялым кредитованием заставили политиков перейти от переговоров с банками к более радикальным методам убеждения - изменению налогов.

Финансовый сектор предупреждает, что в таком случае банки будут кредитовать не активнее, а еще меньше.

Борьба Европейского центрального банка с инфляцией в виде постоянного повышения процентных ставок видна не только по растущим ежемесячным платежам банкам за квартиру или автомобиль, но и по показателям прибыли за первое полугодие.

За полгода банки заработали почти 336 млн евро - это не только в два с половиной раза больше, чем в первом полугодии предыдущего года, но и больше, чем за весь 2022 год.

Это отметили и в Рижском замке, куда президент Эдгар Ринкевич пригласил на встречу министра финансов Арвилса Ашераденса. Ринкевич заявил, что ожидает от министра мер по улучшению условий кредитования. Глава Минфина признал, что длительные переговоры с банками не принесли результатов, поэтому меры будут приняты.

"Мы с президентом [Банка Латвии] прошли несколько кругов, пытаясь убедить по-всякому. Ясно, что реакция будет. Какая? Пока не могу сказать, но у страны есть свои фискальные потребности. Мы видим при росте прибыли уменьшение уплаченной банками налоговой массы. Думаю, что правительству пора действовать", - сказал Ашераденс.

Договоренность может быть достигнута уже в среду на заседании рабочей группы по налогам,

где в качестве одного из двух вариантов будет рассматриваться пример Литвы, которая ввела налог на сверхприбыль.

Однако Банк Латвии более конкурентоспособным считает подход Эстонии, что означало бы изменения в общей системе налогообложения предприятий.