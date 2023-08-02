Видео ⟩ Украина потеряла первую боевую машину CV90

На видеозаписи видно, что несколько боевых машин CV90 направляются в сторону Кременной, которая находится под контролем российской армии.

На этом участке российская армия добились успеха и перешла в наступление. Судя по видео, это была попытка ВСУ провести штурмовую операцию.

Правда, операция не увенчалась успехом, потому что военнослужащий российской армии точно попал гранатой в CV90. Солдат находился всего в 30 метрах и попал в борт боевой машины; она загорелась.

Russians got hold of a damaged 🇸🇪 CV90 aka Strf 9040 🤬 pic.twitter.com/x52uxp4h2M — Per Ekstrom (@PerEkstrom1) July 30, 2023

Экипаж боевой машины успел выбраться и отступить, оставив поврежденный CV90 россиянам. Позже в соцсетях появились фотографии, на которых солдаты российской армии позируют с трофеем.

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что у Украины есть около 50 боевых машин CV90.

A Swedish supplied CV9040 IFV hit in the Kreminna direction and looks immobilized after. It is unclear what hit it but the projectile targeting the IFV looks to be shattering 2-3 meters before it. Anyone?



The footage is cut so it is difficult to tell what happened after. pic.twitter.com/h1y5l3LO5C — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2023