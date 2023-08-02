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Видео ⟩ Украина потеряла первую боевую машину CV90

rus.tvnet.lv
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Военная техника
Военная техника Фото: Twitter/@Militarylandnet

Российским войскам впервые удалось уничтожить переданную Украине шведскую боевую машину пехоты CV90, сообщает американское издание Forbes.

На видеозаписи видно, что несколько боевых машин CV90 направляются в сторону Кременной, которая находится под контролем российской армии.

На этом участке российская армия добились успеха и перешла в наступление. Судя по видео, это была попытка ВСУ провести штурмовую операцию.

Правда, операция не увенчалась успехом, потому что военнослужащий российской армии точно попал гранатой в CV90. Солдат находился всего в 30 метрах и попал в борт боевой машины; она загорелась.

Экипаж боевой машины успел выбраться и отступить, оставив поврежденный CV90 россиянам. Позже в соцсетях появились фотографии, на которых солдаты российской армии позируют с трофеем.

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что у Украины есть около 50 боевых машин CV90.

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