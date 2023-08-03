Лиепая продолжает удивлять ценами на жилье во время концертов

Концерт Prata Vētra в Лиепае поднял вопрос о доступности жилья, и во время этого мероприятия цены на аренду апартаментов выросли до небывалых высот. Неизвестно, нашелся ли тот, кто был готов заплатить за одну ночь на двоих космические 1341 евро, фигурировавшие в предложении сайта booking.com и взбудоражившие умы пользователей соцсетей.

Liepājniekiem.lv пишет, что такую внушительную сумму просили, скорее, не за номер в гостинице или съемную квартиру, а за целый дом.

При этом другие источники выяснили, что в ночь концерта Prāta Vētra можно было найти жилье даже в последнюю минуту за 60-130 евро, а самые высокие цены превышали 200 евро за ночь.

Значительный скачок цен во многих местах Лиепаи наблюдается и в эти выходные, когда в городе пройдет традиционный Summer Sound. Например, в апартаментах в самом центре города на улице Бариню можно переночевать за 590 евро, а в гостинице Art Hotel Roma - за 423 евро.

Roze Kūrmājas Residence предлагает размещение по цене 370 евро за ночь. Текущая информация на "букинге" показывает, что в эти выходные размещение доступно по цене 259 евро за ночь.

Более дешевые варианты также доступны в некоторых местах размещения в отдалении от центра. Однако в большинстве случаев цены повышены. Руководитель ООО Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs Синтия Пусаудзе сообщила, что в распоряжении бюро имеется информация об официально зарегистрированных объектах размещения - гостиницах, гостевых домах, общежитиях, домах отдыха и квартирах, которых всего около 200.