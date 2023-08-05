В Резекне матери-одиночке с двумя детьми отказали в муниципальном жилье

Кроме того, у женщины есть долги за квартиру, в которой они раньше жили. Алименты, которые должен платить отец, Марита получает из Государственного гарантийного фонда.

Из-за младенца Марите не может работать, кроме того, у нее не было официальной работы за последний год. Женщина в одиночку пытается выплатить долги за квартиру, поэтому на руках остаются только гроши.

Марите с детьми должна освободить квартиру в сентябре.

Не дождавшись поддержки думы, Марите в Facebook обратилась за помощью к мэру Резекне Александру Барташевичу. В свою очередь Барташевич ответил, что квартира семье не полагается, так как никто из них не был задекларирован в Резекне на протяжении пяти лет.

Передаче Bez Tabu Барташевич указал, что "законы для всех равны", и на муниципальную квартиру можно претендовать только с пятилетней декларацией.

Представитель бюро омбудсмена Рута Силиня указала, что это кризисная ситуация, которой подвержены и маленькие дети, поэтому самоуправлению нельзя тянуть с помощью.

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