Нет палатки, нет проблем! Необычное путешествие из Риги в Таллинн

В поход с небольшим рюкзаком Дагния, естественно, берет с собой как можно меньше. Однако летом она никогда не отправится в поход без удобного рюкзака и походной обуви, шапки, солнцезащитного крема, телефона и дневника.

"В повседневной жизни я очень люблю рутину. Каждое утро в походе я открываю дневник и записываю все пережитые накануне эмоции и события. Это своего рода процесс переваривания эмоций и чувств, - отметила Дагния. - Только в походе я понимаю, как мало на самом деле нужно для жизни. Все, что мне нужно, у меня есть в маленьком рюкзаке весом восемь килограммов".

В поисках знаменитых эстонских медведей

По словам Дагнии, в Латвии прославились эстонские медведи. "Многие мои друзья спрашивают, встречала ли я эстонских медведей, - рассказала она, со смехом добавив, что вопрос вполне понятен, ведь медведей в Латвии почти нет. - В Латвии теперь только эстонские медведи".

Впрочем, медведей и диких животных на походной тропе Дагния не встречала - только кролика и лису. То же самое и с людьми. "Где они, я не знаю. Возможно, они идут ровно на несколько километров впереди меня, поэтому наши пути никогда не пересекаются", - предположила Дагния.

Подробнее о маршруте и возможностях походной тропы Раннику можно прочитать здесь.