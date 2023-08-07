Задержка с поставками электричек: министр проведет встречу со Škoda Vagonka

"Я хочу понять, что происходит, как далеко они продвинулись. Невозможно постоянно отодвигать эти сроки", - сказал министр, добавив, что во встрече примут участие и представители Pasažieru vilciens.

По имеющейся у министра информации, техническая сертификация новых электропоездов завершена, а также проведены испытания на всех электрифицированных линиях на территории Латвии.

При этом министр добавил, что новые электропоезда по-прежнему являются собственностью Škoda Vagonka.

Как сообщалось, в июне этого года представители Škoda Vagonka заявили, что планируют передать предприятию Pasažieru vilciens новые электропоезда осенью, а не в конце лета, как планировалось ранее.

Задержку с поставками в Škoda Vagonka объяснили ситуацией в Украине, так как пришлось отказаться от первоначального плана перевозки составов по железной дороге и проводить первоначальные испытания на закрытом испытательном пути.

Эти изменения в логистике вызвали задержки, так как новые поезда приходится собирать в арендованных помещениях в Риге.

Планируется, что к концу 2023 года Škoda Group поставит в общей сложности 23 поезда, а остальные девять поездов будут доставлены в Латвию в первой половине 2024 года.