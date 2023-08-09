Видео ⟩ Сколько стоит Риге ликвидировать последствия аварий?

Несколько дней назад водитель BMW сломал бетонный столб, после чего совершил несколько поворотов на своей машине на улице Краста.

Грузовики периодически застревают под рижскими мостами, повреждая конструкции.

Обычно это происходит так - полиция сообщает в департамент Рижской думы об очередной аварии, после которой была повреждена городская инфраструктура. Страховые компании не сразу могут выплатить сумму, необходимую для ремонта.

По словам исполняющего обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Яниса Вайводса, департамент ежедневно получает информацию об авариях.

"Когда случается авария, мы запрашиваем у предпринимателя оценку стоимости ремонта и прикрепляем смету к нашему запросу в страховую компанию", - говорит Вайводс.

Исполняющий обязанности директора поясняет, что дорожные знаки, являющиеся одним из самых дешевых элементов инфраструктуры, регулярно ломаются и стоят от 70 до 200 евро. Когда водитель ломает, например, светофор, сумма значительно увеличивается. Были аварии, причинившие ущерб до 10 000 евро.

Ситуация становится гораздо более сложной в тех случаях, когда виновный не сразу привлекается к ответственности. Бывает, что водитель убегает после аварии и долгое время избегает наказания.

Видео: Сюжет программы Degpunktā