Министр: пострадавшие от урагана получат поддержку для восстановления крыш

По его словам, самоуправления на основе своих обязательных правил должны разработать различные уровни поддержки в зависимости от степени ущерба и состоятельности пострадавшего домохозяйства. Каждое самоуправление сможет корректировать эти условия в зависимости от своей ситуации.

На вопрос, какой будет максимальная компенсация для одного домохозяйства, Спринджукс точного ответа не дал, но допустил, что это может быть от 1000 евро до нескольких тысяч евро. Председатель Добельской краевой думы Ивар Горскис ранее на ЛТВ заявил, что максимальная сумма на одно домохозяйство в Добельском крае может составлять 2500-3000 евро.

Спринджукс сказал, что степень ущерба от урагана в разных самоуправлениях отличается. В Добельском крае это будут сотни домов, в Елгавском и Тукумсском краях - несколько десятков, в Аугшдаугавском крае - 100-150, в Мадонском - несколько домов. И это только те, кто сам обратился за поддержкой.

Сегодня, 9 августа, в 12:00 часов в Минфине состоится встреча с мэрами пяти самоуправлений, на которой планируется обсудить и согласовать размеры компенсаций.

Уже сообщалось, что в понедельник, 7 августа, в Латвии сильная буря ломала деревья, разрушала здания, транспорт и инфраструктуру.

Галерея: Кришьянис Кариньш осматривает ущерб, причиненный бурей в Земгале

Галерея: Эдгар Ринкевич посещает пострадавшие от бури районы

Галерея: Добельский край после бури

Галерея: Парк Тервете после бури