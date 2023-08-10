Общество ресторанов: предприятия в сфере питания борются за выживание

Предприятия, работающие в отрасли питания, борются за выживание и их долг по налогам достиг 44,2 миллиона евро, сообщил президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис.
Он отметил, что отрасль достигла заметного роста оборота, но это произошло за счет инфляции.
"Показатели оборота показывают рекордные объемы, однако о прибыли нельзя говорить в общем, предприятия буквально борются за выживание, поскольку не смогли увеличить цены пропорционально росту расходов, они компенсировали рост расходов на счет прибыли", - сказал Йензис, добавив, что долг по налогам предприятий отрасли достиг 44,2 миллиона евро.
Кроме того, Йензис отметил, что сейчас при большем обороте в отрасли зарегистрировано меньшее количество посетителей, что свидетельствует о том, что люди все меньше предпочитают есть вне дома, а следующий осенний и зимний периоды могут усилить эту тенденцию.
Йензис также прогнозирует, что такая тенденция еще больше разрушит платежеспособность предприятий.
На вопрос о росте числа туристов в Латвии и его влиянии на отрасль, президент Латвийского общества ресторанов заявил, что увеличение числа туристов до сих пор ощущалось минимально. "По-прежнему данные Латвии являются одними из худших в Европе по критериям "возвращение на допандемийный уровень" и "ночлег иностранных гостей в гостиницах и гостевых домах", - подчеркнул Йензис.
Он признал, что на поток туристов в страны Балтии негативно влияют и военные действия России в Украине, и, по словам отраслевых ассоциаций, необходимы более активные маркетинговые действия Риги и Латвии, чтобы рассказывать туристам на приоритетных для Латвии рынках о предложениях Риги и Латвии и о том, что посещать регион безопасно.
На вопрос про это лето, Йензис сказал, что лето традиционно является сезоном для отрасли питания, однако в этом году туристов меньше, чем в других странах Европы, расходы - рекордно высокие, наблюдается большой недостаток рабочей силы, отрасль стагнирует и зашла в режим выживания.
"Именно поэтому ведущие эксперты отрасли и отраслевые профессиональные ассоциации актуализировали вопрос о применении пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) к услугам отрасли питания, чтобы выжить, конкурировать с большей частью европейских стран, где действует пониженная ставка НДС, уменьшить теневую экономику в отрасли и сохранить такую важную отрасль для туризма и привлечения инвестиций", - сказал Йензис.
Ранее сообщилось, что предприятия области питания уже неоднократно предлагали снизить ставку НДС для общественного питания. До сих пор предложение не было поддержано.
В частности, в ноябре 2020 года большинство депутатов Сейма отклонили предложение депутатов Союза зеленых и крестьян (СЗК) в течение двух лет установить ставку НДС для общественного питания в размере 12%.
Латвийское общество ресторанов было создано в конце 2017 года, чтобы защитить латвийские рестораны и увеличить их конкурентоспособность.
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