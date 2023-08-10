Общество ресторанов: предприятия в сфере питания борются за выживание

Он признал, что на поток туристов в страны Балтии негативно влияют и военные действия России в Украине, и, по словам отраслевых ассоциаций, необходимы более активные маркетинговые действия Риги и Латвии, чтобы рассказывать туристам на приоритетных для Латвии рынках о предложениях Риги и Латвии и о том, что посещать регион безопасно.

На вопрос про это лето, Йензис сказал, что лето традиционно является сезоном для отрасли питания, однако в этом году туристов меньше, чем в других странах Европы, расходы - рекордно высокие, наблюдается большой недостаток рабочей силы, отрасль стагнирует и зашла в режим выживания.

"Именно поэтому ведущие эксперты отрасли и отраслевые профессиональные ассоциации актуализировали вопрос о применении пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) к услугам отрасли питания, чтобы выжить, конкурировать с большей частью европейских стран, где действует пониженная ставка НДС, уменьшить теневую экономику в отрасли и сохранить такую важную отрасль для туризма и привлечения инвестиций", - сказал Йензис.

Ранее сообщилось, что предприятия области питания уже неоднократно предлагали снизить ставку НДС для общественного питания. До сих пор предложение не было поддержано.

В частности, в ноябре 2020 года большинство депутатов Сейма отклонили предложение депутатов Союза зеленых и крестьян (СЗК) в течение двух лет установить ставку НДС для общественного питания в размере 12%.

Латвийское общество ресторанов было создано в конце 2017 года, чтобы защитить латвийские рестораны и увеличить их конкурентоспособность.