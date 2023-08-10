Государство могло бы компенсировать 90% трат на устранение последствий бури

Проект рассматривается на внеочередном заседании правительства в четверг.

Принимая во внимание ограниченность финансовых ресурсов самоуправлений и в целях максимально быстрой финансовой поддержки жителей необходимо срочно согласовать поправки с целью снижения размера муниципального софинансирования с не менее 50% до не менее 10%, считают в Минфине.

Проектом правил предусмотрено, что самоуправление может запросить средства для компенсации расходов, в том числе пособий, выплачиваемых в кризисной ситуации собственникам жилья на капитальный ремонт в целях ликвидации последствий террористического акта, аварии, стихийного бедствия или иного бедствия в соответствии с законом "О содействии в решении квартирных вопросов".

Самоуправление обеспечивает софинансирование не менее 50%, а в случае крупных стихийных бедствий, если сумма причиненного ущерба превышает 2% от запланированных расходов бюджета самоуправления на текущий год, Кабинет министров может принять решение об ином размере софинансирования самоуправления - не менее 10%.

Соответственно, государство могло бы взять на себя до 90% расходов, тем самым оказывая большую финансовую поддержку тем самоуправлениям, на территории которых ураган нанес наибольший ущерб.

При принятии решения о размере софинансирования правительство будет оценивать каждый случай индивидуально, с учетом конкретного размера ущерба, причиненного крупным стихийным бедствием, исходя из соразмерности с расходами бюджета самоуправления.

На заседании в среду, 9 августа, была достигнута договоренность о том, что самоуправления смогут сначала выплатить своим жителям первичную поддержку в размере до 3000 евро на ремонт или замену крыши и окон дома.