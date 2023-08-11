Минфин: для финансирования новых приоритетов в следующем году будет доступно 148,4 млн евро

Сокращение дефицита по сравнению с ранее прогнозируемым в основном связано с более высокими налоговыми и неналоговыми поступлениями, которые были пересмотрены с учетом фактических результатов за первое полугодие, а также обновленными макроэкономическими прогнозами - более значительным ростом средней заработной платы, что влияет на поступления подоходного налога с населения. Минфин отмечает, что рост налоговых поступлений в среднесрочной перспективе прогнозируется одинаковым как в государственном бюджете, так и в бюджете самоуправлений.

Баланс в среднесрочной перспективе также улучшается за счет меньших расходов государственного бюджета на социальные выплаты, чем в весенних прогнозах, так как Министерство благосостояния в основном сократило сумму прогнозируемых расходов на выплату пособий по болезни, исходя из предположения о быстром снижении по количеству получателей в постковидный период. Также за счет корректировки сумм индексации несколько сократились пенсионные расходы. По мере снижения инфляции с 1 октября текущего года к индексации государственных пенсий будет применяться коэффициент 1,064 против прошлогоднего коэффициента 1,2287.

С 2026 года прогнозируется увеличение числа получателей пенсий по старости. В целом в среднесрочной перспективе расходы бюджета на пенсии и социальные пособия будут расти, так как растет средний размер пособия, на что влияет рост заработной платы.