Поставка новых электричек задерживается: министр встретится с Škoda Vagonka

После встречи запланирована пресс-конференция.

В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Витенбергс ранее рассказал, что хочет понять, насколько продвинулся процесс, поскольку, по имеющейся у него информации, техническая аттестация новых электропоездов завершена, как и испытания на всех электрифицированных линиях на территории Латвии.

Как сообщалось, в июне этого года представители Škoda Vagonka заявили, что

планируют передать предприятию Pasažieru vilciens новые электропоезда осенью, а не в конце лета, как планировалось ранее.

Задержку с поставками в Škoda Vagonka объяснили ситуацией в Украине, так как пришлось отказаться от первоначального плана перевозки составов по железной дороге и проводить первоначальные испытания на закрытом испытательном пути. Эти изменения в логистике вызвали задержки, так как новые поезда приходится собирать в арендованных помещениях в Риге.

Планируется, что к концу 2023 года Škoda Group поставит в общей сложности 23 поезда, а остальные девять поездов будут доставлены в Латвию в первой половине 2024 года.