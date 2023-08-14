Rail Baltica: в центре Риги начался заключительный этап перестройки транспортного узла

Работы на других участках проекта также идут по графику и должны завершиться в сентябре этого года.

Перестройка транспортного узла началась с замены подземных коммуникаций, и эти работы находятся на завершающей стадии. В настоящее время начата укладка покрытия проезжей части, велосипедной дорожки и тротуаров, а на участке улицы Маскавас до Железнодорожного моста продолжается замена трамвайных путей.

На улице Маскавас напротив Центрального рынка ведутся последние крупные работы по замене подземных коммуникаций, после чего будет восстановлена проезжая часть улицы.

На набережной Генерала Радзиня ведется строительство проезжей части и велосипедной дорожки, а также работы по благоустройству и озеленению.

Продолжаются строительные работы и на улице Гоголя, где в настоящее время прокладываются коммуникации, в пешеходном тоннеле частично уложен пол, завершена кирпичная кладка и штукатурка стен.

Также продолжаются работы на пересечении улиц Тимотея и Тургенева и на улице Пушкина.

Строительные работы по проекту интеграции проекта Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги начались в феврале. Проект реализуется при поддержке из фондов Европейского союза, его общий бюджет составляет 28 млн евро, в том числе из Фонда сплочения выделено 23,8 млн евро, а дотация из бюджета Риги и государственного бюджета составляет 4,2 млн евро.