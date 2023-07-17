Стройка Rail Baltica в центре Риги подорожала: необходимо еще 93 миллиона евро

Таким образом, сумма договора выросла с 430 миллионов евро без PVN до 523 329 072 евро без PVN. Как пояснили в министерстве, эти расходы и в дальнейшем планируется покрывать за счет финансирования Фонда соединения Европы (CEF) - основного источника финансирования проекта Rail Baltica, который Латвия получает, подавая заявки на конкурсы, объявленные Еврокомиссией.

В год объявляется один или два конкурса, поясняют представители Минсообщения. Софинансирование еврофондов составляет до 85%, а остальная часть финансируется совместно бюджетами стран Балтии.

Увеличение затрат связано с увеличением масштабов проекта Rail Baltica, поясняет министерство. За три года в проектное руководство было внесено несколько новшеств, в том числе усилены требования к безопасности, изменены технические решения, например, увеличено количество путей с двух до четырех, проведены дополнительные работы, например, перестройка существующей системы железнодорожной сигнализации.