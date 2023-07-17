Стройка Rail Baltica в центре Риги подорожала: необходимо еще 93 миллиона евро

Работы по реконструкции узла Рижского центрального вокзала для нужд железнодорожного проекта Rail Baltica подорожали на 93 миллиона евро без PVN, сообщили агентству LETA представители Министерства сообщения.
Таким образом, сумма договора выросла с 430 миллионов евро без PVN до 523 329 072 евро без PVN. Как пояснили в министерстве, эти расходы и в дальнейшем планируется покрывать за счет финансирования Фонда соединения Европы (CEF) - основного источника финансирования проекта Rail Baltica, который Латвия получает, подавая заявки на конкурсы, объявленные Еврокомиссией.
В год объявляется один или два конкурса, поясняют представители Минсообщения. Софинансирование еврофондов составляет до 85%, а остальная часть финансируется совместно бюджетами стран Балтии.
Увеличение затрат связано с увеличением масштабов проекта Rail Baltica, поясняет министерство. За три года в проектное руководство было внесено несколько новшеств, в том числе усилены требования к безопасности, изменены технические решения, например, увеличено количество путей с двух до четырех, проведены дополнительные работы, например, перестройка существующей системы железнодорожной сигнализации.
По полученным в ходе последнего конкурса на проект CEF данным, на проект Rail Baltica в Латвии предварительно было выделено 298 миллионов евро, или 32% от 928 миллионов евро, выделенных странам Балтии на проект в целом. Часть средств также предназначена для продолжения строительных работ по реконструкции узла Рижского центрального вокзала, включая строительство эстакады над улицами Маскавас и Краста, подходов к платформам, а также перенос существующих путей на южную сторону станции.
Представители Минсообщения отмечают, что Рижский центральный железнодорожный узел будет одним из самых современных транспортных узлов в Европе. Он станет самым крупным пунктом обслуживания пассажиров в Балтии по количеству посетителей, повысит мобильность, безопасность, доступность и придаст Риге новое лицо, визуально и функционально соединив части города, которые ранее были разделены железнодорожной насыпью. Новый железнодорожный мост удобно соединит два берега Даугавы для пешеходов и велосипедистов.
Представители предприятия RB Rail сообщили агентству LETA, что, по текущим оценкам, при реализации проекта произойдет дальнейшее увеличение затрат, на которое пока влияют изменения масштабов конкретных проектов, а также экономические процессы и инфляция.
Более точная оценка будет известна после проведения анализа экономической эффективности Rail Baltica и завершения работ по проектированию основной трассы в 2024 году.
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