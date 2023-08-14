Электричество для уязвимых групп населения: поддержка может увеличиться на пять евро

Принимая во внимание, что с четвертого квартала 2022 года средний размер счета за электроэнергию для населения существенно не снизился, вносятся поправки, предусматривающие увеличение объема поддержки на оплату ежемесячного счета за электроэнергию для уязвимых групп населения на пять евро в месяц.

МКЭ отмечает, что такая дополнительная поддержка вместе с уже принятым в апреле 2023 года решением о продолжении применения увеличенной поддержки в размере 10 евро в месяц в связи с прогнозируемым увеличением стоимости системных услуг сократит бремя в связи с увеличением счетов за электроэнергию для уязвимых групп общества.

Уже сообщалось, что 1 июля вступили в силу новые тарифы Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls на услуги системы электроснабжения, утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK).

Влияние новых тарифов Sadales tīkls на домохозяйства различно в зависимости от параметров подключения и потребления, в том числе от того, является ли подключение однофазным или трехфазным, составляет ли нагрузка 16А, 20А, 25А, 32А, 40А и более, а также от потребляемых киловатт-часов (кВт/ч).

Для владельцев квартир с однофазным подключением 1F и потреблением 100 кВт/ч в месяц счет увеличится в среднем на пять-семь евро без НДС, а для владельцев частных домов с трехфазным подключением счет может увеличиться на 18 евро и более.