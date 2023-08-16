Украинская почтовая компания "Нова Пошта" начнет работать в Латвии и Эстонии

Открытие первого отделения "Нова Пошта" в Латвии ожидается в октябре, а в Эстонии - в ноябре. С середины сентября с помощью курьерских служб "Нова Пошта" клиенты смогут отправлять посылки весом до 30 кг в Украину или получать их оттуда.

"Это логистические услуги, которыми чаще всего пользуются жители этих стран", - сказала Светлана Книжка, глава "Нова Пошта" в Литве, Латвии и Эстонии.

Курьерская служба будет работать в рабочие дни с 8:00 до 17:00, срок доставки - от пяти дней.

Латвия и Эстония являются седьмой и восьмой соответственно европейскими странами, где будет работать "Нова Пошта". В настоящее время отделения этой компании работают в Польше, Литве, Молдове, Германии, Чехии и Румынии.

В прошлом году "Нова Пошта" доставила 6,5 млн международных посылок, что на 30% меньше, чем в 2021 году. При этом количество посылок из Украины увеличилось в пять раз. Больше всего посылок было доставлено в Польшу и Германию, принявших наибольшее количество украинских беженцев.

В марте этого года "Нова Пошта" открыла свой первый филиал в Вильнюсе, столице Литвы. Компания Nova Post Latvia была зарегистрирована 20 марта этого года и полностью принадлежит компании NovaPay, зарегистрированной в Украине, сообщает firmas.lv. В качестве истинных бенефициаров компании указаны Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.