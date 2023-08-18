С 1 января планируется ввести новый порядок системы взаиморасчетов за электроэнергию

По данным Sadales tīkls, только за первое полугодие 2023 года к распределительной системе было подключено более 3500 новых микрогенераторов. Ожидается, что к концу 2023 года количество подключенных к распределительной системе микрогенераторов может достичь 18-20 тыс. с суммарной генерирующей мощностью 140-160 мегаватт. Столь резкое увеличение числа микрогенераторов требует корректировки нормативно-правовой базы для создания устойчивой, экономически обоснованной и рыночной системы самопотребления, обеспечивающей баланс интересов всех участников рынка электроэнергии.

Поэтому целью государства является создание справедливой для всех потребителей электроэнергии системы взаиморасчетов, в том числе и в тарифах, применяемых к пользователям системы взаиморасчетов, отражающих объективные затраты на использование системы, указала Якобсоне, отметив, что новая система взаиморасчетов будет более рыночной и предоставит более широкие преимущества ее пользователям. Среди нововведений - возможность потребления излишков электроэнергии, выработанных на площадке одного пользователя системы нетто-учета, на другой площадке этого же пользователя.

В то же время Якобсоне отмечает, что существует пятилетний переходный период от одной системы к другой, и это касается бытовых пользователей, которые уже используют систему нетто-учета или планируют присоединиться к ней до конца этого года. Однако это не мешает таким пользователям подключиться к системе нетто-учета электроэнергии, например, с 1 января следующего года.

Переход к рыночным механизмам рекомендован, в частности, Европейским советом по регулированию энергетики с целью повышения гибкости системы и стимулирования более активного участия в рынке электроэнергии.

Агентство LETA уже сообщало о том, что правительство поддержало идею установления переходного периода нетто-учета до 28 февраля 2029 года.