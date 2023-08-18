С 1 января планируется ввести новый порядок системы взаиморасчетов за электроэнергию

С 1 января будущего года планируется ввести новую систему взаиморасчетов за электроэнергию, сообщила агентству LETA заместитель директора Департамента стратегической координации Министерства климата и энергетики Байба Якобсоне.
Положение о подробном порядке работы системы взаиморасчетов будет разработано и направлено на утверждение в Кабинет министров (МК) до конца текущего года, чтобы это практически совпало с датой вступления в силу системы взаиморасчетов. Пользователи системы взаиморасчетов смогут начать пользоваться ею после утверждения правил Кабинетом министров.
По словам Якобсоне, в настоящее время существует система нетто-учета, которая позволяет передавать произведенную, но не потребленную сразу электроэнергию в общую электросеть Sadales tīkls для потребления по мере необходимости в течение года. Новая система взаиморасчетов будет не только учитывать количество произведенной и потребленной потребителем электроэнергии, но и определять ее денежную стоимость. Если общая стоимость произведенной, но не потребленной сразу, а переданной в Sadales tīkls электроэнергии окажется выше стоимости полученной от Sadales tīkls электроэнергии, то разница в денежном выражении может быть зачтена в следующий расчетный период или использована для оплаты электроэнергии при другом подключении того же потребителя, рассказала Якобсоне.
Комментируя необходимость изменений, представитель министерства отметила, что существующая система нетто-учета, которая фиксирует количество выработанной и переданной в сеть электроэнергии в киловатт-часах, не является системой самостоятельного потребления электроэнергии, основанной на рыночных принципах, поскольку цена электроэнергии при ее выработке и передаче в сеть может не совпадать с ценой при ее получении из сети и потреблении. Такая разница в ценах может негативно сказаться на затратах всех потребителей распределительной системы. Этот аспект стал особенно актуальным в последний год, когда количество производителей солнечной энергии и установленных мощностей значительно возросло.
По данным Sadales tīkls, только за первое полугодие 2023 года к распределительной системе было подключено более 3500 новых микрогенераторов. Ожидается, что к концу 2023 года количество подключенных к распределительной системе микрогенераторов может достичь 18-20 тыс. с суммарной генерирующей мощностью 140-160 мегаватт. Столь резкое увеличение числа микрогенераторов требует корректировки нормативно-правовой базы для создания устойчивой, экономически обоснованной и рыночной системы самопотребления, обеспечивающей баланс интересов всех участников рынка электроэнергии.
Поэтому целью государства является создание справедливой для всех потребителей электроэнергии системы взаиморасчетов, в том числе и в тарифах, применяемых к пользователям системы взаиморасчетов, отражающих объективные затраты на использование системы, указала Якобсоне, отметив, что новая система взаиморасчетов будет более рыночной и предоставит более широкие преимущества ее пользователям. Среди нововведений - возможность потребления излишков электроэнергии, выработанных на площадке одного пользователя системы нетто-учета, на другой площадке этого же пользователя.
В то же время Якобсоне отмечает, что существует пятилетний переходный период от одной системы к другой, и это касается бытовых пользователей, которые уже используют систему нетто-учета или планируют присоединиться к ней до конца этого года. Однако это не мешает таким пользователям подключиться к системе нетто-учета электроэнергии, например, с 1 января следующего года.
Переход к рыночным механизмам рекомендован, в частности, Европейским советом по регулированию энергетики с целью повышения гибкости системы и стимулирования более активного участия в рынке электроэнергии.
Агентство LETA уже сообщало о том, что правительство поддержало идею установления переходного периода нетто-учета до 28 февраля 2029 года.
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